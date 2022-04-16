Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonların aralıksız şekilde sürdüğü belirtildi.
Teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız düzenlenen operasyon ile terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.https://t.co/kekQJOFmus#MSB pic.twitter.com/CAfdyZV98D— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2022
Komandoların yürüttüğü arama tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 36 bin 950 piyade tüfeği mühimmatı, 9 bin 680 makinalı tüfek mühimmatı, 356 AP1 mühimmatı, 6'lı 48 bombaatar mühimmatı, 46 doçka makineli tüfek mühimmatı ile 9 antitank roketatar mühimmatı bulunduğu kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.