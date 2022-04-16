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Gündem

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 16.04.2022
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonların aralıksız şekilde sürdüğü belirtildi.

Komandoların yürüttüğü arama tarama faaliyeti sırasında bir sığınağa operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 36 bin 950 piyade tüfeği mühimmatı, 9 bin 680 makinalı tüfek mühimmatı, 356 AP1 mühimmatı, 6'lı 48 bombaatar mühimmatı, 46 doçka makineli tüfek mühimmatı ile 9 antitank roketatar mühimmatı bulunduğu kaydedildi.

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