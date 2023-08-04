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Gündem

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama-tarama faaliyetinde, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, arama-tarama faaliyetinde, 10 bin 800 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 720 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 120 doçka makineli tüfek mühimmatı, 11 doçka makineli tüfek namlusu, 8 el bombası, bir doçka makineli tüfek sehpası, 2 doçka makineli tüfek gövdesi, bir doçka makineli tüfek yönlendirme kolu, 4 AK-47 piyade tüfeği el kundağı ele geçirildiği kaydedildi.

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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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