Dolar
34.36
Euro
36.52
Altın
2,608.57
ETH/USDT
3,156.00
BTC/USDT
87,199.00
BIST 100
9,151.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye'nin en büyük şantiyesi"nde 9 bin işçinin emeğiyle kalıcı konutlar yükseliyor
Kocaeli merkezli "sahte fatura" operasyonunda yakalanan 41 zanlı tutuklandı
Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda kış ve sonbahar bir arada yaşanıyor
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Orgeneral Gürak, 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

TCG Anadolu ile TCG Derya, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı

TCG Anadolu ile TCG Derya, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" yaptı
Anıtkabir'i, 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti

Anıtkabir'i, 10 Kasım'da 1 milyon 92 bin 365 kişi ziyaret etti
MSB, Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı

MSB, Anıtkabir'in tarihi fotoğraflarını paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet