Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina'da PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2021
Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında Metina’da tespit edilen 5 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK #PençeŞimşek pic.twitter.com/0ep6p5PGcN