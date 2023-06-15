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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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