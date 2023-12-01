Dolar
28.91
Euro
31.53
Altın
2,040.37
ETH/USDT
2,091.30
BTC/USDT
38,122.00
BIST 100
7,948.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'da "9. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu"nda konuşuyor Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
ÖSYM hafta sonu e-YDS ve 2023-Kaymakamlık sınavlarını düzenleyecek
Türkiye ve dünya gündemi
Seçim takvimi Resmi Gazete'de
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Güler, Tabii orijinal yapımı "Hür" dizisinin özel gösterimine katıldı

MSB: 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1976'ya ulaştı

Saros Körfezi'nde "Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor

Saros Körfezi'nde "Nusret-2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" Çanakkale ve Saros Körfezi'nde başladı

"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" Çanakkale ve Saros Körfezi'nde başladı
Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet