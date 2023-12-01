Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, operasyona ilişkin şu bilgilere yer verildi:
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi."
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Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 1, 2023
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/B5fmhW45tN