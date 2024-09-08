Dolar
33.99
Euro
37.71
Altın
2,497.31
ETH/USDT
2,248.00
BTC/USDT
53,771.00
BIST 100
9,771.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadı'nda UEFA Uluslar B Ligi'nde yarın oynanacak İzlanda maçının son hazırlıklarını gerçekleştiriyor.
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Narin kızımızdan gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı
Adana'nın Kozan ve Pozantı ilçelerinde sağanak etkili oldu
MSB'den Muğla'daki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Canice, vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok
Adana'da ormanlık alanda yangın çıktı

Benzer haberler

MSB'den Muğla'daki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek

MSB'den Muğla'daki orman yangınıyla mücadeleye havadan destek

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, "Mısır Uluslararası Hava Fuarı"na iki F-16 ile katıldı

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terörist 7 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 3'ü terörist 7 kişi yakalandı
MSB, "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı

MSB, "Su Üzeri Personel Kurtarma Tatbikatı"ndan görüntüler paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet