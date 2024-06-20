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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orhan Onur Gemici  | 20.06.2024 - Güncelleme : 20.06.2024
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Kandil ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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