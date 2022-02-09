Dolar
13.60
Euro
15.54
Altın
1,827.53
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,027.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde Ergene Nehrinin taşması sonucu panayır alanı su altında kaldı.
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 09.02.2022
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli'de grip olduğunu düşünenlere Kovid-19 testi yaptırmaları önerisi
Çin'de karantinadaki sınır kenti Baise'de 72 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi
Pekin Kış Olimpiyatları 'kapalı devre sisteminde' 5 Kovid-19 vakası tespit edildi
New York'taki geyiklerde Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandı
İtalya'da açık havada maske kullanma zorunluluğu kalkıyor

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi