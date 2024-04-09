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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.



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