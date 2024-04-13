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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

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