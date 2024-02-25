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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Şaduman Türkay  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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