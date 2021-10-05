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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mümin Altaş   | 05.10.2021
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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