Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyonu ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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PKK’lı teröristleri hem havadan hem de karadan vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/h4n5Xghu9c