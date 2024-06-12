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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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