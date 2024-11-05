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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Geçit vermeyeceğiz" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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