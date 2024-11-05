Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Geçit vermeyeceğiz" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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Geçit vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2024
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Fy1GtsYqBL