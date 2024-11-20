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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!" notuyla yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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