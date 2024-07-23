Irak'ın kuzeyinde 1'i kırmızı kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı kategoride aranan Yusuf Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK'lı teröristin Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Terör örgütüne ağır bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden… pic.twitter.com/u5R78NNQS3
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Sevkan Çele" kod adlı Yusuf Kalkan olduğu, söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi.
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