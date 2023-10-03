Irak'ın kuzeyinde 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu 16 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.