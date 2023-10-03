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Irak'ın kuzeyinde 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin bulunduğu 16 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Irak'ın kuzeyinde 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

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