Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."
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Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve… pic.twitter.com/dFpyVr5Lil