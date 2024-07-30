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Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

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