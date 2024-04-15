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Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cankut Taşdan  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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