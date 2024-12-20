Irak'ın kuzeyinde 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede operasyonlara aralıksız devam ettiği belirtildi.
Zap’ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2024
Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist… pic.twitter.com/oB2yqF1iP4
Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleriyle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.
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