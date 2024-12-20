Dolar
35.19
Euro
36.58
Altın
2,605.28
ETH/USDT
3,261.00
BTC/USDT
94,767.00
BIST 100
9,738.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde ikinci kez cuma namazı kılınacak. Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde ikinci kez cuma namazı kılınacak Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden sonra, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde ikinci kez cuma namazı kılınacak
logo
Gündem

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede operasyonlara aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtilerek, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleriyle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altun: Sosyal medya, terör örgütleri ve Türkiye düşmanları tarafından algı operasyonları için kullanılabilmektedir
AA, katliam görüntüleriyle dünyada gündem olan Tadamon Mahallesi'ni görüntüledi
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin hayvansal ve bitkisel atık potansiyelini değerlendirmek için 5 milyar dolarlık yatırım gerekiyor

Benzer haberler

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet