Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, “çelikten pençeleri” ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 21, 2024
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak… pic.twitter.com/hh3SH5FPkj