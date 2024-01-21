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Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Buğrahan Ayhan  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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