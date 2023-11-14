Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2023
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Pp9XWR5dCA