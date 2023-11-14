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Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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