Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının üs bölgesine açtığı ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı belirtildi.
November 6, 2022
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Öztürk'ün Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
Şehidin Oğuzeli ilçesinin kırsal Karahan Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Büşra Uçar ve askeri yetkililerce şehadet haberi verildi.
Gözyaşı döken anne Zeliha ve baba Hasan Öztürk'ü yakınları teselli etti.
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.
Şehidin yakınları ile Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, şehit ailesini yalnız bırakmadı.
Ailenin 8 kardeşinden biri olan ve bekar olan şehidin, yarın düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.