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Bakan Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. -VTR
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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 03.12.2021
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 2 terör örgütü PKK mensubunun hava harekatı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Zap bölgesinde de 1 PKK'lı teröristin SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin de komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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