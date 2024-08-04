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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 04.08.2024 - Güncelleme : 04.08.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gücünü asil milletten alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

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