Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, gücünü asil milletten alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist temizliğine ara vermeden devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."
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Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 4, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4… pic.twitter.com/G3yrOk0MjL