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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3'ü Irak'ın, 4'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" ifadeleri kullanılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek."

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