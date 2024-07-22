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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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