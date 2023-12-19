Dolar
29.09
Euro
31.82
Altın
2,027.02
ETH/USDT
2,247.60
BTC/USDT
43,080.00
BIST 100
7,666.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Merve Yıldızalp  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak'ın ne de Suriye'nin kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM, AB ve Türkiye işbirliğinde, 3 yıllık mayın temizleme projesi tamamlandı
Çanakkale'nin içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı'nda doluluk yüzde 49,79'a ulaştı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
İzmit Körfezi dip çamurundan kurtuluyor
Marmara Denizi'ndeki son sarsıntılar olası İstanbul depreminin habercisi değil

Benzer haberler

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Gazzeli hastaları taşıyan bugünkü ikinci askeri uçak da Ankara'ya indi

GÖKTÜRK-2 uydusu 11 yılda dünyanın etrafında 60 bin tur attı

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: Artık Türkiye kritik teknolojilerin üretim üssü konumuna gelmiştir

Bakan Güler: Artık Türkiye kritik teknolojilerin üretim üssü konumuna gelmiştir
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet