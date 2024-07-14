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Gündem

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."

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