Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2024
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz… pic.twitter.com/qh2ESWEdvI