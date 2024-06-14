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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İsmet Karakaş  | 14.06.2024 - Güncelleme : 14.06.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

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