Dolar
34.02
Euro
38.00
Altın
2,525.00
ETH/USDT
2,734.70
BTC/USDT
63,763.00
BIST 100
9,680.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar’da Sivil Toplum Buluşması'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abdullah Sarica  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden Türk Yıldızları'nın provaları öncesi yüksek ses uyarısı
DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasının bulunduğu resmi evrak" iddiasıyla yapılan paylaşımları yalanladı
Türkiye'de orman varlığı 12 yılda yanan alanların yaklaşık 7 katı arttı
Yenibosna metrobüs durağı üst geçit çalışmaları dolayısıyla D-100 kara yolu trafiğe kapatılacak
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın siyasi ve toplumsal belleği "Harac Çarşısı"

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 8'i terörist 9 kişi yakalandı

Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak

Türk Yıldızları, 30 Ağustos'ta Ankara'da gösteri uçuşu yapacak
MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi

MSB, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait maket uçakların vurularak düşürüldüğünü bildirdi
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet