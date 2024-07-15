Dolar
33.04
Euro
36.04
Altın
2,412.66
ETH/USDT
3,348.90
BTC/USDT
62,667.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz Şehitler Makamı’ndan yayındayız.
logo
Gündem

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 15.07.2024 - Güncelleme : 15.07.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için hiçbir yerin güvenli olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
MSB
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı
Edirne Valisi Sezer Kapıkule'den yolcu ve araç girişinde dün rekor kırıldığını belirtti
Darbe girişiminin "dilsiz şahitleri" Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergileniyor
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Emine Erdoğan: Vatan aşkıyla göğsünü siper eden tüm kahramanlarımıza minnettarız

Benzer haberler

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK, PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde mühimmat deposuna dönüştürdüğü yerleri imha ediyor

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyinde komandoların helikopterden zorlu araziye inişine ilişkin görüntü paylaştı

MSB, Irak'ın kuzeyinde komandoların helikopterden zorlu araziye inişine ilişkin görüntü paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet