Dolar
32.22
Euro
34.94
Altın
2,327.36
ETH/USDT
3,794.60
BTC/USDT
68,007.00
BIST 100
10,400.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de çöken binanın enkazındaki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmet Tosun  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, terörün kaynağında yok edilmesi için operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen gözünü kan bürümüş muhterise artık dur denilmeli
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Emine Erdoğan, AK Parti'nin kadın MYK, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi

Benzer haberler

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savuna Bakanı Güler EFES-2024 Tatbikatı'nı takip etti

Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet