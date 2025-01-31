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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 6, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde 7 olmak üzere 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."

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