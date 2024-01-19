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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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