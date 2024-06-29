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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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