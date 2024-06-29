Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li… pic.twitter.com/E480HCaDS7