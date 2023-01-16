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İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü

Sağlık Bakanı Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının gerilediğini belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin." bilgisini verdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 16.01.2023
İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, hastane randevularına ilişkin paylaşımda bulundu.

Randevusuna hassasiyet gösterenlere teşekkürlerini ileten Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin."

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