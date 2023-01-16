İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü
Sağlık Bakanı Koca, iptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranının gerilediğini belirterek, "Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin." bilgisini verdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, hastane randevularına ilişkin paylaşımda bulundu.
İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı Aralık ayının ilk 10 gününde %19,9’a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran %13,6’ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocakta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705.000.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 16, 2023
Randevusuna hassasiyet gösterenlere teşekkürlerini ileten Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9'a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6'ya düştü. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocak'ta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705 bin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.