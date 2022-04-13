İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatının hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz’de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.#MSB pic.twitter.com/URMhsTI78M— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2022
Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.