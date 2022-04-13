Dolar
14.59
Euro
15.81
Altın
1,975.71
ETH/USDT
3,037.20
BTC/USDT
39,862.00
BIST 100
2,484.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatının hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 13.04.2022
İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamayla birlikte hedefin vurulmasına yönelik görüntüler de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
804 hastanenin yoğun bakımında Kovid-19 hastası kalmadı
Şanghay'da karantina tedbirleri kademeli olarak gevşetilecek
Türkiye'de 6 bin 635 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 25 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti

Benzer haberler

İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu

İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için açık deniz karakol gemisi üretiliyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Dünyanın büyük şirketleri arasına giren savunma sanayisi şirketlerimiz var

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA’larını ilk kez tatbikatta kullandı

Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA’larını ilk kez tatbikatta kullandı
MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı

MSB, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu fotoğraflarını paylaştı