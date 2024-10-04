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İnsanlar son 130 bin yılda kuş türünün yaklaşık yüzde 7'sinin kaybına yol açmış

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmada, insanların son 130 bin yılda kuş türünün yaklaşık yüzde 7'sinin kaybına sebep olduğu tespit edildi.

Nuri Aydın  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
İnsanlar son 130 bin yılda kuş türünün yaklaşık yüzde 7'sinin kaybına yol açmış

İstanbul

Science Daily'de yayımlanan araştırmada, bilim insanları, insan faktörünün kuş türlerinin soylarının tükenmesi üzerindeki etkisini inceledi.

Birmingham Üniversitesinden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, son 130 bin yılda en az 600 kuş türünün (yaklaşık yüzde 7) insanlar nedeniyle yok olduğuna dair kanıtlara ulaşıldı.

Araştırmada, bilim insanları kuş türlerinin yok olmasının eko sisteme ve biyolojik çeşitliliğe etkisiyle bunların olası sonuçlarına dikkati çekti.

Birmingham Üniversitesinden Dr. Tom Matthews, çalışmanın sonuçlarına dair "Nesli tükenen kuş türlerinin çokluğu elbette yok olma krizinin büyük bir parçası ancak odaklanmamız gereken bir diğer nokta da her türün çevre içinde bir işi ya da işlevi olduğu ve bu nedenle ekosistemde gerçekten önemli bir rol oynadığıdır." ifadesini kullandı.

Matthews, bulguların, kuşların türsel çeşitliliğinin azalmasına insan eylemlerinin yol açtığını ortaya koyduğuna işaret ederek gelecek 200 yılda tamamen yok olması beklenen 1000 kuş türünün yol açacağı etki ve sonuçların araştırılması gerektiğini kaydetti.

Çalışmanın, kuş türlerinin korunmasının ve yok olma sebeplerinin incelenmesi gerektiğine dikkati çektiğini vurgulayan Matthews, "Bu bilgiler, küresel koruma stratejilerinin yanı sıra ekosistem restorasyonu ve yeniden yabanileştirme çabaları için etkili hedefler belirlemek açısından hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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