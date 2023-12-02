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İnsan Vakfı, Gazze’ye yardım için etkinlikler düzenliyor

İnsan Vakfı, İsrail'in saldırılarına hedef olan Gazze için başlattığı yardım kampanyası kapsamında kermes ve etkinlikler düzenliyor.

Ali Ebubekir Tokcan  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
İnsan Vakfı, Gazze’ye yardım için etkinlikler düzenliyor

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, “Filistin İçin Tek Yürek” sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılması hedefleniyor.

Zor günler geçiren Filistin halkının yaralarını sarmak amacıyla Eyüp Sultan’daki Zal Mahmut Paşa Medresesi’nde kermes ve etkinlikler düzenleniyor.

Yiyecek ve kıyafet satışlarının yanı sıra çeşitli etkinliklerin de organize edildiği hayır kermesiyle bölgeye ambulans gönderilmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İnsan Vakfı Genel Başkanı Haluk Nas, Gazze’de tam anlamıyla soykırım yaşandığını belirtti.

Dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırıma sessiz kalındığına dikkati çeken Nas, dünya devletlerinin çoğunun bu vahşete göz yumduğunu ifade etti.

Haluk Nas, İsrail’in Gazze’ye sıkıştırılmış 2 milyon Filistinliyi yok etmeye çalışırken "neredeyse bütün dünya halklarını Filistinli yaptığını" vurguladı.

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