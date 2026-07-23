İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), İstanbul'da camileri ziyaret ederek, kek ikramı yapıyor.

İngiltere'de Müslüman karşıtlığına kek dağıtarak tepki gösteren otizmli Joshie, kampanyasını İstanbul'da sürdürüyor İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris (Joshie Man), İstanbul'da camileri ziyaret ederek, kek ikramı yapıyor.

İngiltere'de geçen yıl Peterborough kentindeki camide aşırı sağ görüşlü bir kişinin gerçekleştirdiği Müslüman karşıtı nefret eyleminin ardından camilerde kek dağıtarak dayanışma kampanyası başlatan ve bu etkinliği İstanbul'a taşıyan Joshua Harris, babası Dan Harris ve 11 Gazzeli çocukla, Valide-i Cedid Camisi'ne geldi.

Harris ailesi ile Gazzeli çocuklar, öğle namazının ardından üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantayla, caminin avlusundaki vatandaşlara ve turistlere, kek ikram etti.

Harris'e ilgi gösteren bazı vatandaşlar, kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Baba Dan Harris, burada yaptığı konuşmada, kampanyanın planlı olmadığını, ülkelerinde bir camiye saldırı gerçekleştiğini ve bu nefret hareketine karşı halk olarak tepkilerini koymak için bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Nefrete karşı kek dağıtarak sevgi eylemi gerçekleştirmek istediklerini anlatan Harris, "Bu proje kapsamında muhteşem birçok ülkeyi ziyaret etme fırsatı bulduk. Suudi Arabistan bizi davet etti. Bizi peygamberin şehrinde Medine'de ağırladılar. Birkaç hafta önce Bosna'daydık. Çok güzel bir ülkeydi. Şimdi de güzel ülke Türkiye'ye geldik. Türkiye'de karşılaştığımız ilgi ve alakadan dolayı çok şaşırdık." dedi.

Harris, camilerde, sokaklarda ve marketlerde büyük ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, "İnsanlar oğlumu görünce çok güzel tepkiler veriyor. Elini, alnını öpenler oluyor. Biz bu sevgi karşısında çok mutlu olduk." diye konuştu.

Aşırı sağcı cami saldırısı sonrası başlamıştı

İngiltere'de Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua, camiye destek için kek yaparak dağıtmıştı.

Joshie Man ve babası, kek dağıtarak verdikleri desteğin ardından çok sayıda tehdit mesajı almış, bu durum karşısında daha fazla camiyi ziyaret etme kararı vermişlerdi.

Baba oğulun İslamofobi karşıtı "Nefret etme, kek yap" kampanyası farklı ülkelerde de yürütülmüş, İngiltere'de ise 100'ün üzerinde cami ziyareti yapılmıştı.