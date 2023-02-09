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İngiliz akademisyen Hicks, Kahramanmaraş depremini Britanya Adası'na uyarladı

University College London'da araştırma görevlisi olarak çalışan sismolog Stephen Hicks, Kahramanmaraş merkezli depremin Britanya Adası'nda yaşanması halinde Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin "dümdüz" olacağını söyledi.

Behlül Çetinkaya   | 09.02.2023
İngiliz akademisyen Hicks, Kahramanmaraş depremini Britanya Adası'na uyarladı

Londra

Hicks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin, depremin yönü ve etki alanını gösteren ısı haritasını, Britanya haritası üzerine yerleştirerek depremin büyüklüğünü ve yıkıcılığını anlattı.

Sismolog Hicks, "Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler harap olacak ve neredeyse dümdüz olacaktı." ifadesini kullandı.

Aynı depremlerin İngiltere'de yaşanması halinde gerçekleşeceklere işaret eden Hicks, fay hattını açılan bir fermuara benzeterek, İngiltere'nin de fermuarın açılmasıyla 2'ye ayrılacağını kaydetti.

İngiltere'de böylesine depremler oluşturacak fay hatları bulunmadığını ve bu çalışmayı Türkiye'de yaşananları ortaya koymak için yaptığını vurgulayan Hicks, arzu edenlerin yaşadıkları bölgelerdeki kuruluşlara yardımlar yapabileceğine ya da Türk Kızılaya bağışta bulunabileceğine dikkati çekti.

​​​​​​​Hicks, benzeri bir depremin Britanya Adası'nda yaşanmasıyla sadece Güney İngiltere'nin değil Galler'in de büyük hasar göreceğini belirtti.

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