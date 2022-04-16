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İnci kefalini "Su Ürünleri Kontrol Timi" de koruyacak

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde kurulan tim, 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin üreme döneminde avlanılmaması için göl çevresi ve akarsularda nöbet tutacak.

Emre Ilıkan   | 16.04.2022
İnci kefalini "Su Ürünleri Kontrol Timi" de koruyacak Fotoğraf: Özkan Bilgin - AA

Van

Van Gölü'nden üreme zamanında tatlı sulara göç eden inci kefalinin yasaklı dönemde avlanılmaması için kurulan 10 kişilik Su Ürünleri Kontrol Timi, 3 ay boyunca göl çevresi ve tatlı sularda görev yapacak.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 15 Nisan-15 Temmuz'daki üreme döneminde akarsulara göç eden ve bu yolculuk sırasında önüne çıkan zorlu engelleri aşmaya çalışırken görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla özel ekip oluşturdu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki 2'si kadın 10 kişilik ekip, 3 ay sürecek yasak döneminde, inci kefalinin avlanılması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi, akarsu yatakları, avlanmaya müsait alanlar ile balıkçı teknelerini sürekli gözetim altında tutacak.

"Ekibimiz av yasağı süresince 7/24 sahada olacak"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, inci kefalinin, av yasağı süresince Su Ürünleri Kontrol Timi tarafından sıkı tedbirlerle korunacağını söyledi.

"Su Ürünleri Kontrol ekibimiz sorumluluk alanımızda bulunan Gevaş'tan Erciş'e tüm sahil, dere ve akarsu yataklarında çalışma yürütecek." diyen Görentaş, şunları kaydetti:

"Kiraladığımız 12 aracı sahada görev alacak su ürünleri, jandarma ve emniyet ekiplerine tahsis edeceğiz. Tedbirlerimizi aldık. Ekibimiz av yasağı süresince 7/24 sahada olacak. Tüm vatandaşlarımızın av yasağına uymalarını bekliyoruz. Endemik bir tür olan inci kefalini yaşatmak için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Valimizin başkanlığında ilgili birim müdürleriyle toplantı yaptık. Jandarma, emniyet, belediye, zabıta ve üniversite, bu süreç için ekiplerini oluşturdu. Sahil Güvenlik Komutanlığının ilimizde kurulması da çalışmalarımıza büyük katkı sunacaktır."

Van Gölü Havzası için önemli bir değer olan inci kefalinin boy ve kilosunun, neslinin korunmasına yönelik önlemler sayesinde arttığına işaret eden Görentaş, "Göl çevresindeki yerleşim birimlerinde yaklaşık 15 bin insan geçimini balıktan sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız, TÜBİTAK, Elazığ Araştırma Enstitüsü, İl Müdürlüğümüz ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yaptığı çalışmada da inci kefalinin stok miktarının ne kadar olduğu tespit edilecek." diye konuştu.


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