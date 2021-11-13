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Gündem, Koronavirüs

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Aybüke İnal Kamacı   | 13.11.2021
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Ankara

İllere göre 30 Ekim-5 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 307,40, Ankara'da 287,04, İzmir'de 69,61 oldu.

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