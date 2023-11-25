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İlköğretim öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerine sürpriz

Samsun'un Çarşamba ilçesi Hacı Yılmaz Yılmaz İlköğretim Okulu 2'nci sınıf öğrencileri, kanser tedavisi gören öğretmenleri Nuray Yazıcı'ya destek olmak için evinin önünde sevgi gösterisinde bulundu.

İlyas Gün, Sait Kuzu  | 25.11.2023 - Güncelleme : 25.11.2023
İlköğretim öğrencilerinden kanser tedavisi gören öğretmenlerine sürpriz

Samsun

Kanser tedavisini evinden sürdüren Nuray Yazıcı'nın evinin önünde toplanan öğrenciler, "Tüm kalpler seninle" yazılı pankartı açtı.

"Seni çok özledik, seni seviyoruz" öğretmenim şeklinde tezahürat atan öğrenciler, Yazıcı'nın 24 Kasım Öğretmen Günü'nü kutladı.

Öğrencileri evinin penceresinden selamlayan Yazıcı, gözyaşlarını tutamadı.

Öğrencilerinin kendisine sürpriz yapmasını cep telefonu ile çekerek sosyal medyada paylaşan Yazıcı, "Bu günü ömrüm boyunca unutmayacağım, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum sizleri çok seviyorum. Her ne kadar huysuz, fazlaca despot sevgisini çok belli edemeyen biri olsam da çocuklarım sizlere emanet sesim düzeldiği gün okuldayım. Hepinizi çok ama çok özledim. Sizlerin gelmesi bana öyle büyük bir doping oldu ki şimdi çıkıp okula geleyim diyorum. Allah'ım inşallah izin verecek kavuşacağız. Çok çok teşekkür ediyorum duygularımı ifade edemiyorum ama bana bu günü yaşattınız ya en büyük mutluluk benim için." ifadelerini kullandı.

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