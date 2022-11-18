'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'nde arsa için 1 milyondan fazla başvuru yapıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne başvuru sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti.— Murat KURUM (@murat_kurum) November 18, 2022
1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu.
Müstakil arsa için 956 bin 79
Müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu.
İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun. 😊
Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.