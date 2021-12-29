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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle buluştu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi.

Ömer Faruk Cebeci   | 29.12.2021
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Sakarya'da gençlerle buluştu Fotoğraf: Ömer Faruk Cebeci - AA

Sakarya

Erenler ilçesindeki bir otelde Sakarya Eğitime Destek Platformunca düzenlenen koordinasyon toplantısına katılan Erdoğan, kentte yapılan faaliyetlere ilişkin sektör temsilcileriyle görüştü.

Erdoğan daha sonra Adapazarı Kültür Merkezi'nde "Gençlik Buluşması Sakarya" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen programda Erdoğan, gençlerin sorularını da cevapladı.

Programlarda, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Eğitime Destek Platformu Başkanı Yahya Bakır da yer aldı.


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