Dolar
31.60
Euro
34.30
Altın
2,132.08
ETH/USDT
3,657.50
BTC/USDT
64,748.00
BIST 100
8,860.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. VTR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevresel etkileri araştırılmaya devam ediliyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden (EBYÜ) alanında uzman akademisyenler, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasının çevresel etkilerini araştırmaya devam ediyor.

Kemal Özdemir, Barış Yalçınkaya  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevresel etkileri araştırılmaya devam ediliyor Fotoğraf: Kemal Özdemir/AA

Erzincan

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağrı Çırak, maden ocağı sahasında gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin öğretim üyeleri olarak, maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının çevresel etkileri ile alakalı değerlendirme ve raporlaştırma yapmak için bölgede bulunduklarını söyledi.

Bütün maden sahasını gezdiklerini anlatan Çırak, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmaları yerinde gördük. Ekiplerin yanı sıra maden sahasında yapılan tüm kimyasal analizleri ve burada elde edilen tüm ölçümleri de değerlendirdik. Bununla alakalı bazı değerlendirmeleri hocalarımla birlikte sizinle paylaşmak istedik. Biz hislerimizle değil, ölçtüklerimizle açıkça konuşabiliriz. Şu an elimizdeki deneysel veriler, örnek alınan noktaların hiçbirinde siyanüre rastlanmadığını gösteriyor. Bunun dışında bir şey varmış gibi düşünmemiz anlamsız. Bilimsel ölçümler, barajda herhangi bir siyanür miktarını ölçemedi. Diğer kısımlarda da olması gerektiği miktarın çok çok altında veriler var."

"Tüm analizler sürekli olarak takip ediliyor"

EBYÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidroloji Uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Dalkılıç ise sahadan alınan numunelerle tüm analizlerin yapıldığını ifade etti.

Bölgede iki gözlem kuyusunun açıldığını belirten Dalkılıç, "Burada su ve toprak kalitesi ölçümleri yapılıyor. 'Olası bir risk var mıdır, birtakım değerlerde ani yükselişler söz konusu mudur, bunlar risk oluşturmakta mıdır?' bunlarla ilgili tüm analizler sürekli olarak takip ediliyor." dedi.

Sabırlı Deresi'nin suyunun liç alanına temas etmemesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını vurgulayan Dalkılıç, "Heyelan önüne kaya dolgu seddi yapılmış. Bu set heyelanın dereye doğru ilerlememesi için alınan tedbirlerden bir tanesi. Asıl planlanan ise liç bölgesinden hemen önce suyu çevirerek, derenin akış yönünü değiştirerek, heyelan bölgesiyle temas etmeden direkt olarak Karasu'ya ulaşmasını sağlamak. Planlaması DSİ tarafından yapılmış, şu an çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

EBYÜ Temel Bilimler Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Volkan Özdokur da üniversitelerden heyetlerin belirlediği, öngördüğü bölgeler dahilinde 17 noktadan yer altı ve yer üstü sularından numuneler toplandığını aktardı.

"Yer altı ve yer üstü toprak örnekleri de inceleniyor"

Ayrıca hali hazırda madenin kullandığı havadaki hidrojen siyanür miktarını ölçen sistemlerden de veri akışının sürekli takip edildiğini söyleyen Özdokur, "Yer altı ve yer üstü toprak örneklerinden yapılan hidrojen siyanür, siyanür analizi, toplam siyanür, serbest siyanür, her biri hem burada yapılmakta hem de bakanlığımızın referans laboratuvarında bu analiz sonucu doğrulanmakta. Ayrıca özel iki laboratuvar tarafından da test edilerek kayda alınmaktadır." ifadelerini kullandı.

Özdokur, baraj suyuna siyanür karışıp karışmadığıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Biz bilim insanları verilerle konuşmakla mükellefiz. Elimizde o bölgelerden alınmış su örnekleri var. Bu örneklerin siyanür sonuçları belli. Barajda siyanür, cihazın ölçebileceği düzeyde bile değil. Şu anki standart ölçüm metodumuzla barajdaki seviyeyi ölçemiyoruz bile. 14 Şubat'tan bugüne kadar Avrupa Çevre Koruma Ajansının belirlediği maksimum limite yaklaşan sızıntı, kirlilik tespit etmemiş bulunuyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlar herhangi bir sızıntının varlığını bize göstermemektedir. Bağıştaş Barajı'ndaki örnekleme kuyularından alınan örnekler de siyanür cihazının ölçebileceği seviyenin altında görülmektedir. Herhangi bir siyanür kalıntısı ölçülmemiştir. Şu ana kadar elde ettiğimiz veriler bölgede siyanürle ilgili kalıntının olmadığını göstermektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze konusunda derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var
İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevresel etkileri araştırılmaya devam ediliyor
Zonguldak'ta tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Şehit polis memuru Orhan Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da 1 kişinin öldüğü trafik kazasının 17 yaşındaki şüphelisinin yurt dışına çıktığı belirlendi

Benzer haberler

İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevresel etkileri araştırılmaya devam ediliyor

İliç'te maden ocağındaki toprak kaymasının çevresel etkileri araştırılmaya devam ediliyor

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 35'e çıktı

Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 2 mühendis tutuklandı

Bakan Tunç: Erzincan'daki toprak kaymasında sorumluluğu bulunanlar yargı tarafından ortaya çıkarılacak

Bakan Tunç: Erzincan'daki toprak kaymasında sorumluluğu bulunanlar yargı tarafından ortaya çıkarılacak
MTA, "fay hattının silindiği" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi

MTA, "fay hattının silindiği" iddiasının asılsız olduğunu bildirdi
Erzincan'daki madeni işleten şirketin Türkiye Müdürü: Toprak kayması uyarı e-postasını olaydan 3 gün sonra gördüm

Erzincan'daki madeni işleten şirketin Türkiye Müdürü: Toprak kayması uyarı e-postasını olaydan 3 gün sonra gördüm
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet