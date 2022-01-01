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Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşanıyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 01.01.2022
Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe ve Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseveri ağırlıyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor. Ziyaretçilerden Muharrem Dağlı, AA muhabirine, Ankara'dan tatil için Ilgaz Dağı'na geldiğini söyledi.

Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini ifade eden Dağlı, "Hava çok değişken. Sabah güzeldi şimdi sis oldu. Eğlenmek isteyen gelebilir. Burada çok güzel bir ortam var." dedi.

Bahadır Demir ise Ilgaz Dağı'nın Ankara'ya çok yakın olduğunu hatırlatarak "Havası da tesisleri de çok kaliteli. Buraya daha çok yerli turistlerin geldiğini görüyorum. Ancak yabancı turistlerin de gelebileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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